«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками» из-за входа по QR-кодам

Объединение фанатов «Зенита» призвало болельщиков сине-бело-голубых игнорировать матч 1-го тура с «Химками» из-за ситуации с допуском зрителей на трибуны.

«Обращение к болельщикам и фанатам «Зенита», которые планировали отправиться на выезд в Химки.

За 2 дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем.

Выезд предлагаем так же считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона помимо гостевого.

Наше имя – «Зенит»!» – сказано в сообщении «Ландскроны».

На матч «Химки» – «Зенит» пустят около тысячи зрителей. У них должны быть QR-коды