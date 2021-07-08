Эвра о Сака, Рэшфорде и Санчо: «Расисты опозорили Англию. Мы должны гордиться парнями»

Бывший защитник Патрис Эвра высказался о расистских оскорблениях, которые Букайо Сака, и получили после финала .

«Я не был удивлен. Отвратительно. Этим расистам должно быть стыдно за себя, потому что они опозорили Англию.

Особенно больно это видеть, так как эти юные парни могут быть еще не такими сильными. Это нечестно, потому что мы должны гордиться ими. Я не англичанин. Но, поверьте мне, я испытывал большую гордость от выступления на этом турнире», – сказал Эвра.