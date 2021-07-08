Эвра о Сака, Рэшфорде и Санчо: «Расисты опозорили Англию. Мы должны гордиться парнями»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о расистских оскорблениях, которые Букайо Сака, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо получили после финала Евро-2020.
«Я не был удивлен. Отвратительно. Этим расистам должно быть стыдно за себя, потому что они опозорили Англию.
Особенно больно это видеть, так как эти юные парни могут быть еще не такими сильными. Это нечестно, потому что мы должны гордиться ими. Я не англичанин. Но, поверьте мне, я испытывал большую гордость от выступления Англии на этом турнире», – сказал Эвра.