Поздняков об олимпийской деревне Токио-2020: «Зачем нужен телевизор в номерах? Мы организовали лаунж-зону для коллективного «боления», там есть и три огромных холодильника»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) рассказал об условиях проживания спортсменов в олимпийской деревне Токио-2020.

Ранее сообщалось, что российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах за дополнительную плату.

«В первую очередь от хотел бы официально заявить о наших конструктивных отношениях с оргкомитетом Игр. Наше здание находится на первой линии от моря с видом на залив, это одно из четырех зданий с лучшим расположением в деревне. Оргкомитет пошел нам навстречу, за что я ему благодарен.

Что касается технических вопросов, то всегда, когда кто-то заселяется в новый дом, могут быть вопросы технического характера. Но когда появлялись вопросы, представители оргкомитета оперативно их решали в течение даже не часов, а минут.

Что касается телевизоров. Современная молодежь использует гаджеты и смотрит контент, который им интересен индивидуально. Зачем нужен телевизор? Он нужен, чтобы смотреть вместе соревнования. Для этих целей мы организовали лаунж-зону. Именно там будет коллективное «боление». В этой зоне есть три огромных холодильника, они доступны нашим спортсменам в любое время дня и ночи.

Я считаю, что работа оргкомитета Игр в выполнена блестяще. Хотелось бы поблагодарить оргкомитет и пожелать, чтобы наши отношения продолжали быть такими же конструктивными. Что касается некой критики, то всегда бывает, что официальная позиция ОКР в редких случаях расходится с некоторыми членами нашей делегации. Я бы хотел придерживаться официальной коммуникации с представителями ОКР», – сказал Поздняков.

Наши спортсмены обалдели от олимпийской деревни: картонные кровати, тесный туалет на четверых, нет холодильника. Вот экскурсия по комнатам