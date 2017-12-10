Дмитрий Песков об открытии Олимпиады-2020 в Токио: «Представлять Путина никто не будет»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президента России на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио никто представлять не будет.

«Президента никто не будет представлять.

Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады. Это та данность, в которой нам приходится работать», – сказал Песков.

Церемония открытия Олимпиады-2020 состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени.

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