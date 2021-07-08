Контракт «Матч ТВ» на показ АПЛ – на 6 лет. Об этом сообщила Канделаки

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о покупке телеканалом прав на показ матчей АПЛ.

«Да, телеканал «Матч ТВ» с сезона-2022/2023 года станет эксклюзивным вещателем игр английской Премьер-лиги. И в эфире, и в диджитале.

Мы провели большую работу для того, чтобы заключить долгосрочное шестилетнее соглашение. Как принято говорить на Западе, «Матч ТВ» вскоре и надолго станет «домом АПЛ».

Не будет преувеличением сказать, что вопросы о трансляциях игр чемпионата Англии были самыми частыми, и интерес к играм «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» в России довольно высок. Теперь на все эти вопросы мы даем утвердительный ответ», – написала Канделаки.

«Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать АПЛ с 2022 года

Опрос

АПЛ через год вернется на «Матч». Рады?
5264 голосa
Да! Надеюсь бесплатно смотреть топовые матчи
51%
Тина Канделаки
Нет, нравилось смотреть на Окко
49%
Владимир Стогниенко

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