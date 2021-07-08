«Реал» хочет за Варана около 70 млн евро. «МЮ» предлагает 40+5 млн. Сделка еще не заключена (As)

«Реал» и продолжают переговоры о трансфере защитника мадридцев .

Как информирует As, стороны пока далеки от завершения процесса, поскольку не стремятся идти на уступки.

«Реал» настаивает на том, чтобы манкунианцы выплатили за игрока сумму в районе 70 миллионов евро – такова его рыночная стоимость, по мнению представителей клуба. В то же время «МЮ» пока не хочет предлагать больше, чем 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов, связывая это с истекающим контрактом Варана.

Первое официальное предложение «Манчестера» было отвергнуто, и клубы продолжают переговоры.

Отмечается, что не хотел бы задешево отпускать игрока, а предпочел бы начать сезон с ним в составе и, оценив финансовые перспективы, пытаться заключить с Вараном новое соглашение.