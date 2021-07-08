«Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей. Это стартовый матч РПЛ

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Матч 1-го тура РПЛ «Ростов»«Динамо» пройдет без зрителей.

«В соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решение о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.

Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на все, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе.

Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов-Арене», – говорится в сообщении южан.

«Ростов» и «Динамо» сыграют завтра, 23 июля. Это первый матч нового сезона РПЛ.

Зрители в 1-м туре РПЛ: в Москве – не больше 500, в Самаре пустят 12 тысяч, «Урал» не продает билеты из-за новой ковид-волны

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