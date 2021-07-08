На матч «Рубина» со «Спартаком» пустят не больше 30% от вместимости «Ак Барс Арены»

Стало известно, какое количество болельщиков допустят на матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

Пресс-служба казанцев сообщает, что трибуны заполнят не более чем на 30% от общей вместимости стадиона.

Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.

Также организаторы матча просят приходить на игру заранее, так как процедура досмотра может продлиться дольше, чем обычно. Зрители с симптомами ОРВИ и температурой выше 37 градусов попасть на трибуны не смогут.

примет послезавтра, 24 июля. Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

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