Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, заработавшим 1 миллиард долларов за карьеру

После завершения чемпионата НБА-20/21 форвард , получивший от клуба за сезон около 39 миллионов долларов, официально стал первым игроком в истории лиги, заработавшим за карьеру 1 миллиард.

В своем исследовании издание Sportico учитывало как зарплату в НБА, так и рекламные контракты баскетболистов. Речь идет о заработках только в течение игровой карьеры.

Отмечается, что легенде «Буллс» Майклу Джордану немного не хватило до 1 миллиарда долларов даже с поправкой на инфляцию. 6-кратный чемпион НБА провел 15 сезонов в лиге, у Леброна на данный момент 18.

Другие лидеры по заработкам среди действующих игроков – («Бруклин», 580 млн) и ( , 430 млн).

Также в исследовании говорится о том, что рост зарплат в НБА приведет к появлению нового поколения игроков, заработавших миллиард. 22-летний разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич к 36 годам должен получить более 700 миллионов долларов только с учетом зарплаты от клуба.

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