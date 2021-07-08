Шнякин о фильме с Ван Даммом на «Матч ТВ» вместо еврокубковой игры «Сочи»: «Вот Бурмистров с азербайджанцем борется. Прямой эфир. Какие вопросы?»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о том, что «Матч ТВ» показывает фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом вместо игры между «Сочи» и «Кешлей» во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
«Не понимаю претензий.
Ну вот Бурмистров с азербайджанцем единоборство в штрафной ведет. Прямой эфир «Матч ТВ». Какие вопросы?» – написал Шнякин, приложив к сообщению отрывок с одной из боевых сцен с участием Ван Дамма.
Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры «Сочи» с «Кешлей» можно на Sports.ru.