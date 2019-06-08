Посредники предложили «Челси» подписать Азара. «Реал» готов продать его за 60 млн евро

Полузащитник может вернуться в .

По информации As, посредники предложили лондонскому клубу подписать бельгийца.

Сделку будет очень сложно организовать из-за финансовых вопросов, а также из-за того, что в составе «Челси» много футболистов, по качествам похожих на Азара. Владелец «Челси» хочет подписать форварда, его фаворит – Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии».

Чтобы не уйти в минус, «Реалу» нужно продать хавбека за 60 млн евро. Мадридский клуб с радостью продал бы Азара за такие деньги, но для «Челси» эта сумма слишком велика.

Отмечается, что Азар поддерживает хорошие отношения с лидерами «Челси». Возвращение Эдена в Лондон сложно организовать, но в клубе такую сделку, если она осуществится, воспримут положительно.

Большую часть минувшего сезона полузащитник пропустил из-за травм. Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.