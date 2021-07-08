«Барса» предложила Гризманна «Ман Сити» и «Тоттенхэму». Он хочет только в «Атлетико»

хочет расстаться с нападающим Антуаном Гризманном.

По информации L’Équipe, каталонский клуб предложил и «Тоттенхэму» подписать француза. Ранее «Барса» пыталась договориться с «Атлетико» об обмене Гризманна на Сауля, а с – на Пауло Дибалу.

Сам футболист рассматривает только вариант с возвращением в . Человек из окружения Гризманна сказал: «Антуан не готов уходить на любых условиях только из-за того, что у «Барсы» сложная ситуация».

Огромная зарплата француза – основная проблема при переговорах «Барселоны» с другими клубами.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 36 матчей в , забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Его полную статистику можно найти по ссылке.