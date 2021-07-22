Российская лучница Гомбоева потеряла сознание на олимпийских соревнованиях в Токио. Первую помощь оказали врачи команд Италии, Великобритании и США

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли.

Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», – сказал тренер российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов.

По итогам квалификации Гомбоева заняла 45-е место.

Олимпиада-2020. Стрельба из лука. Кореянка Ан установила олимпийский рекорд, Перова заняла 8-е место в квалификации