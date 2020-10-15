Экс-игрок «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года. У него проблемы с сосудами

Бывший игрок в ближайшее время завершит карьеру профессионального футболиста.

Sport24.ru со ссылкой на два источника, не связанных между собой, сообщает, что принципиальное решение о завершении карьеры Лысов уже принял. У него вновь начались проблемы с сосудами.

Напомним, что из-за этого россиянин пропустил почти весь прошлый сезон. Проблемы со здоровьем – одна из причин, по которой Лысов не подписал контракт с «Нижним Новгородом».

Лысов – воспитанник «Локомотива». 18 июля 2017 года он дебютировал за первую команду. В первом сезоне за основу игрок провел 13 матчей в и помог команде завоевать чемпионский титул. В 2019 году он стал обладателем Кубка и Суперкубка России.