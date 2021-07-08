На матч «Химки» – «Зенит» пустят около тысячи зрителей. У них должны быть QR-коды

Стало известно, какое количество болельщиков сможет посетить матч 1-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».
«Стадион свободный от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам. По количеству зрителей мы будем ориентироваться на постановление главы Роспотребнадзора Поповой.
По показателям у нас будет в районе 1 тысячи зрителей», – сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
«Химки» примут «Зенит» в субботу, 24 июля. Начало матча – в 17:30 по московскому времени.
Зрители в 1-м туре РПЛ: в Москве – не больше 500, в Самаре пустят 12 тысяч, «Урал» не продает билеты из-за новой ковид-волны