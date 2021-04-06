Вечер бокса в Москве: Гассиев нокаутировал Валлиша, Алоян победил Мчанью и другие бои

В Москве 22 июля на волейбольной арене «Динамо» состоялось боксерское шоу, в главном событии которого подрались россиянин (28-1 КО 21) и немец Михаэль Валлиш (22-5, КО 15).

Гассиев нокаутировал Валлиша в конце четвертого раунда. На кону боя был пояс WBA Asia в тяжелом весе.

Другие бои:

Эдгара Гукасяна (8-3-1, КО 3) дисквалифицировали за запрещенный удар в бою с Рикардо Рубеном Виллалбой (20-4-1, КО 8);

Михаил Алоян (7-1, КО 1) победил Йохана Мчанью (12-3, КО 10) единогласным решением судей;

Андраник Григорян (14-0, КО 3) единогласным решением судей победил Натанаэля Какололо (11-3-1, КО 4).

Гассиев почти на четыре кг тяжелее Валлиша

Гассиев про бой с Валлишем: «Это будет началом нового пути для меня»