«Спартак» вышел на второе место в РПЛ и ввел Зарему в совет директоров, Россия победила Беларусь на ЮЧМ, Селби выиграл ЧМ по снукеру и другие новости утра

1. В заключительном матче 28-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одолел тульский «Арсенал» (2:1), поднялся на второе место и опережает «Локомотив» на одно очко за 2 тура до конца чемпионата России. Шансы на место в Лиге чемпионов также сохраняют «Рубин», «Сочи» и ЦСКА, а вот «Динамо» их потеряло.

2. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (6:3), обойдясь без Кузнецова и Самсонова, наказанных за опоздание на командное собрание. Овечкин вернулся было на лед, но из-за травмы провел только одну смену.

Панарин сделал 2 голевые передачи, заступился за Бучневича, атакованного Уилсоном, и получил травму, из-за которой не смог доиграть матч.

«Питтсбург» был разгромлен «Филадельфией» (2:7), несмотря на возвращение Малкина, гол Гусева и 2 очка Денисенко помогли «Флориде» справиться с «Далласом» (5:4 ОТ), очередные 2 очка Капризова позволили «Миннесоте» победить «Вегас» (6:5). Все результаты дня – здесь.

3. Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям. Сфера жены Леонида Федуна – контроль над рациональным использованием финансов.

4. Россия победила Беларусь (5:2) в 1/4 финала юниорского ЧМ-2021, Матвей Мичков забил 10-й гол на турнире. Канада забросила 10 шайб Чехии, Швеция уступила США. В полуфинале нашим парням предстоит играть с Финляндией, одолевшей Швейцарию (2:0).

5. «Спартак» ведет переговоры с иностранным тренером на замену Тедеско. Клуб, кажется, определился с преемником: «Хотели, чтобы были психология победителя и титулы. Это не Моуринью». Есть версия, что речь о Руди Гарсии из «Лиона».

6. НБА. 41 очко Карри и трипл-дабл Грина помогли «Голден Стэйт» победить «Новый Орлеан» и другие результаты.

7. 🇷🇺 Тамара Тансыккужина победила на чемпионате мира по шашкам. Во время одной из партий, напомним, со стола убрали флаг России.

8. ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака»: «Высказывания за гранью этических норм». Красно-белые ответили фотографией со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом. Медиадиректор «Спартака» сперва пояснил твит про конюшню: «Выражения «по коням», «поскакали», «кони, вперед» используются самим ЦСКА». А затем слегка сдал назад: «Это был троллинг, задачи оскорбить не стояло. Нас не так поняли».

9. Месси организовал ужин для игроков «Барселоны» у себя дома перед матчем с «Атлетико». Капитан настраивает команду на ключевую игру.

10. Ткачев в «Тракторе» заработает 150 млн рублей за 2 сезона без учета бонусов. Кормье заработает 115 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте». Стась и Хохлачев покинули «Авангард».

11. Кокорин наконец вернулся в общую группу «Фиорентины». 30-летний россиянин, сыгравший всего 79 минут за 3 матча в Италии, пропустил девять последних игр.

12. Марк Селби обыграл Шона Мерфи (18:15) в финале чемпионата мира по снукеру.

13. «Оренбург» просит Прядкина разрешить играть в РПЛ в порядке исключения. Стадион клуба не соответствует критериям лиги. «Тамбов» номер два?

14. Карацев, Алькарас, Гарин, Бублик, Шаповалов вышли во 2-й круг турнира в Мадриде, Димитров выбыл. Кудерметова уступила Квитовой, Барти обыграла Швентек, Бадоса вышла в 1/4 финала, Жабер снялась.

Цитаты дня:

Александра Бойкова: «Как-то во время проката думала, почему наш континент называется Евразия, если самая большая часть – Россия? Должно быть Еросазия»

Парфенов о конфликте с тренерами «Спартака»: «Надо уважать коллег, а не сказки рассказывать. Я 8 лет отдал этой команде и достаточно выиграл»

Александр Шлеменко: «Недавно услышал, как слушают чертилу Моргенштерна. Я им объяснил, кто он по жизни»

МВД о ситуации с болельщиками «Локо» в Петербурге: «Полиция действовала в рамках законодательства»

Женщины-арбитры ответили Слуцкому: «Судьи – не обслуживающий персонал». Позже пост удалили

Марат Сафин: «Глупость людей, укравших Российскую империю! Правосудие еще наступит!»

Дзюба о Лиге чемпионов: «Такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы»

Даниил Квят: «У меня много предложений, хочу оказаться в «Ф-1» в 2022 году»