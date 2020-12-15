Стась и Хохлачев покинули «Авангард»

Форварды Андрей Стась и Александр Хохлачев покидают «Авангард», информирует официальный сайт омского клуба.

В 42 матчах минувшего регулярного чемпионата Стась набрал 8 (1+7) очков. В плей-офф он отметился 3 передачами в 19 играх.

Хохлачев набрал 34 (11+23) очка в 59 играх минувшего регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов в 23 матчах.

Хоккеисты стали обладателями Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда».

Ранее сообщалось, что Стась перейдет в «Трактор», а Хохлачев может вернуться в «Спартак».

«Авангард» собирал чемпионскую команду три года. Из тех, кто еще играл в Омске (а не Балашихе), остались только трое