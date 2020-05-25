Месси организовал ужин для игроков «Барсы» у себя дома перед матчем с «Атлетико»

Капитан «Барселоны» организовал ужин для партнеров по команде после победы над «Валенсией» (3:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Сегодня аргентинец организовал ужин у себя дома и пригласил на него игроков каталонского клуба. Месси хотел отпраздновать победу над «Валенсией» вместе с партнерами и помочь команде сплотиться перед игрой с «Атлетико».

33-летний футболист сильно вовлечен в работу по организации правильного настроения в «Барсе», пишет Diario Sport.

примет «Атлетико» в субботу, 8 мая. В случае победы каталонцы обойдут команду из Мадрида в турнирной таблице Ла Лиги.

Пока «Реал», «Барса» и «Атлетико» разбираются между собой, титул Ла Лиги может утащить «Севилья» Лопетеги. Ее невозможно перебегать