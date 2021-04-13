Парфенов о конфликте с тренерами «Спартака»: «Надо уважать коллег, а не сказки рассказывать. Я 8 лет отдал этой команде и достаточно выиграл»

Главный тренер тульского поделился эмоциями после поражения от (1:2) в 28-м туре РПЛ.

– Показалось, что вы на протяжении матча были недовольны судейством, но после игры подошли к арбитру Иванову и пожали руку. Все осталось на поле?

– Это эмоции, футбол. Не то что недоволен – просто это эмоции.

– А еще у вас были эмоции с кем-то на тренерской скамейке «Спартака». Вы, мне показалось, даже в рукопашную готовы были пойти. Что произошло-то?

– Все нормально, все отлично. Просто надо вести себя нормально, вот и все, с уважением, а не рассказывать сказки.

Я команде этой восемь лет отдал и достаточно выиграл. Просто уважать надо людей и коллег своих, вот и все, – сказал Парфенов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Парфенов играл за «Спартак» с 1998 по 2005 годы. Он выиграл с москвичами 5 трофеев, в том числе 4 чемпионских титула.