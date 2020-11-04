Снукер. Чемпионат мира. Финал. Селби обыгрывает Мерфи в четвертой сессии

В Шеффилде проходит финал чемпионата мира по снукеру. играет с Шоном Мерфи.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия

Финал

2 мая

Первая сессия: 49-57, 46-67, 68-65 (65 Мерфи), 89-7 (89), 0-75 (75), 66-1, 8-71 (64), 54-80 (52 Мерфи).

Вторая сессия: 85-49 (85), 0-98 (98), 72-34 (67), 107-0 (86), 34-97 (64), 109-0 (57), 90-34 (90), 88-4, 69-26.

3 мая

Третья сессия: 4-84 (77), 69-58 (62), 41-69, 134-0 (107), 104-14 (54, 50), 1-100 (100), 0-108 (56), 131-0 (62, 69)

Марк Селби (Англия) – (Англия) – 14:11 (идет четвертая сессия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 35.