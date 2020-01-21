НБА. «Новый Орлеан» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи

В понедельник, 3 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
Претендующий на попадание в плей-ин «Новый Орлеан» примет «Голден Стэйт», который занимает 9-е место на Западе. На Востоке сойдутся еще две команды, которые претендуют на плей-офф – «Вашингтон» дома встретится с «Индианой».
«Лейкерс» попытаются прервать неудачную серию в противостоянии с набравшим ход «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 мая, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 4 мая, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 4 мая, 02.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 4 мая, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 4 мая, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 4 мая, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 4 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 4 мая, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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