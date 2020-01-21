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    НБА. «Новый Орлеан» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи

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    В понедельник, 3 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

    Претендующий на попадание в плей-ин «Новый Орлеан» примет «Голден Стэйт», который занимает 9-е место на Западе. На Востоке сойдутся еще две команды, которые претендуют на плей-офф – «Вашингтон» дома встретится с «Индианой».

    «Лейкерс» попытаются прервать неудачную серию в противостоянии с набравшим ход «Денвером».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Орландо
    Дата проведения
    4 мая, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Индиана
    Дата проведения
    4 мая, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Голден Стэйт
    Дата проведения
    4 мая, 02.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Портленд
    Дата проведения
    4 мая, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Филадельфия
    Дата проведения
    4 мая, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Нью-Йорк
    Дата проведения
    4 мая, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Юта – Сан-Антонио
    Дата проведения
    4 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Денвер
    Дата проведения
    4 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Милуоки» и «Бруклин» отрепетировали одну из главных серий плей-офф на Востоке. Яннис вытащил игру, но дальше ему будет еще сложнее

    Спасибо, что живой. Итоги регулярного сезона Единой лиги ВТБ

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