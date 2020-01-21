НБА. «Новый Орлеан» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют с «Денвером» и другие матчи

В понедельник, 3 мая, в рамках регулярного чемпионата состоятся восемь матчей.

Претендующий на попадание в плей-ин примет , который занимает 9-е место на Западе. На Востоке сойдутся еще две команды, которые претендуют на плей-офф – «Вашингтон» дома встретится с «Индианой».

попытаются прервать неудачную серию в противостоянии с набравшим ход .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Милуоки» и «Бруклин» отрепетировали одну из главных серий плей-офф на Востоке. Яннис вытащил игру, но дальше ему будет еще сложнее

Спасибо, что живой. Итоги регулярного сезона Единой лиги ВТБ