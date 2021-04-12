МВД о ситуации с болельщиками «Локо» в Петербурге: «Полиция действовала в рамках законодательства»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Р-Спорт Футбол

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на информацию о жалобах болельщиков «Локомотива» на действия представителей «Зенита» и сотрудников охраны правопорядка после матча 28-го тура РПЛ.

Московский клуб сообщил о множестве жалоб со стороны болельщиков, которых после игры в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан.

Полиция действовала строго в рамках законодательства», – заявили в пресс-службе управления.

Ранее стало известно, что РПЛ и РФС проведут проверку действий в отношении болельщиков «Локо» после игры с «Зенитом».

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