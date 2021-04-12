МВД о ситуации с болельщиками «Локо» в Петербурге: «Полиция действовала в рамках законодательства»

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на информацию о жалобах болельщиков «Локомотива» на действия представителей и сотрудников охраны правопорядка после матча 28-го тура .

Московский клуб сообщил о множестве жалоб со стороны болельщиков, которых после игры в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан.

Полиция действовала строго в рамках законодательства», – заявили в пресс-службе управления.

Ранее стало известно, что РПЛ и проведут проверку действий в отношении болельщиков «Локо» после игры с «Зенитом».