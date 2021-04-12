Женщины-арбитры ответили Слуцкому: «Судьи – не обслуживающий персонал»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия женский футбол судьи Футбол

Судья Марина Крупская отреагировала на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о футбольных арбитрах.

В прошлом месяце Слуцкий, говоря о работе судей, заявил, что арбитры на футбольных матчах являются обслуживающим персоналом.

Крупская опубликовала фото с другими девушками-судьями в футболках с надписями: «Судьи – не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marina Krupskaya (@krupskaya_mv)

Леонид Слуцкий: «Арбитр – это обслуживающий персонал. Ни разу не слышал: «Пойду посмотреть на судью Вилкова»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья