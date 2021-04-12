Женщины-арбитры ответили Слуцкому: «Судьи – не обслуживающий персонал»

Судья Марина Крупская отреагировала на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о футбольных арбитрах.
В прошлом месяце Слуцкий, говоря о работе судей, заявил, что арбитры на футбольных матчах являются обслуживающим персоналом.
Крупская опубликовала фото с другими девушками-судьями в футболках с надписями: «Судьи – не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер».
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Леонид Слуцкий: «Арбитр – это обслуживающий персонал. Ни разу не слышал: «Пойду посмотреть на судью Вилкова»