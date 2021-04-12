Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возобновил тренировки в общей группе.
Пресс-служба «фиалок» опубликовала видео с сегодняшнего занятия команды, на котором российский форвард работал вместе с партнерами.
30-летний футболист пропустил девять последних матчей «Фиорентины» из-за травмы. Он принял участие всего в трех играх и в последний раз выходил на поле 3 марта.
«Фиорентина» 8 мая встретится с «Лацио». Всего команде осталось провести в нынешнем сезоне четыре матча.
🎥 | VIOLABLOG— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 3, 2021
🏃🏻 Allenamento in gruppo per Kokorin, sabato arriva la Lazio!
🎙 Dusan Vlahovic ai nostri microfoni#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/2BEWcPb10R