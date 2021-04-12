Директор «Спартака» о новом тренере: «Хотели, чтобы были психология победителя и титулы. Это не Моуринью»

Теги Спартак Жозе Моуринью премьер-лига Россия Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Антон Фетисов Футбол

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, на какие критерии клуб опирается при поиске нового тренера.

– Какие критерии были при поиске нового тренера?

– Мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы.

– Это титулованный тренер?

– Да, он выиграл несколько трофеев.

– Среди этих титулов есть еврокубки?

– Вы сами все узнаете, пока ничего не могу сказать.

– «Спартак» серьезно рассматривал кандидатуру Жозе Моуринью?

– Нет.

– Леонид Федун согласен с кандидатом, который был предложен?

– Естественно, это все обсуждалось на трансферном комитете. Решение принято.

– Когда будет объявлен новый тренер?

– Когда у Доменико Тедеско закончится контракт, и когда мы достигнем всех договоренностей, – сказал Фетисов.

Ранее он заявил, что с одним иностранным тренером ведутся конкретные переговоры, но не назвал его имени. Называлась кандидатура Руди Гарсии из «Лиона».

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