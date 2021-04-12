Медиадиректор «Спартака» о твите про конюшню: «Выражения «по коням», «поскакали», «кони, вперед» используются самим ЦСКА»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям красно-белых после дерби в .

«Первый твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы как раз таки: «Официально! Вы — отстой».

Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал». Такой перевод дает и Кембриджский словарь английского языка, и даже гугл-переводчик. А нецензурная версия, приведенная в письме ЦСКА, как раз является сленгом. Естественно, мы не имели в виду эту версию перевода.

По второму твиту мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы «По коням», маскота клуба в виде коня, объявления на матчах «поскакали» и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов «кони, вперед». Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА», — сказал Фетисов.

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