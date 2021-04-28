Капризов набрал 2 очка в матче с «Вегасом», став его 2-й звездой. У него 45 баллов в 51 игре сезона

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (6:5). 

Россиянин сравнял счет на 59-й минуте матча, а до этого поучаствовал в шайбе Ника Бонино в большинстве. 

В его активе стало 45 (24+21) очков в 51 матче сезона. Нападающий по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, отрыв от Джейсона Робертсона из «Далласа» составляет 3 очка. 

В этой игре Капризов (18:05, 1:12 – в большинстве, 0:25 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ, сделал 1 перехват и допустил 1 потерю. 

 
 

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