ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака»: «Высказывания за гранью этических норм»

ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после матча 27-го тура (1:0 в пользу красно-белых) и инициировать разбирательство в комитете по этике.

По информации , в РФС приняли во внимание обращение армейцев.

«Привет, конюшня. Как дела?» Твиттер «Спартака» после дерби с ЦСКА