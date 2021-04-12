ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака»: «Высказывания за гранью этических норм»

ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после матча 27-го тура РПЛ (1:0 в пользу красно-белых) и инициировать разбирательство в комитете по этике.
По информации «Спорт-Экспресса», в РФС приняли во внимание обращение армейцев.
«Привет, конюшня. Как дела?» Твиттер «Спартака» после дерби с ЦСКА
На время отвлечемся от празднования в Санкт-Петербурге. ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после победного дерби 🤔 pic.twitter.com/o5vEFmj0x3— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 2, 2021