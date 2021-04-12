ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака»: «Высказывания за гранью этических норм»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия РФС Комитет по этике соцсети Спорт-Экспресс Футбол

ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после матча 27-го тура РПЛ (1:0 в пользу красно-белых) и инициировать разбирательство в комитете по этике.

По информации «Спорт-Экспресса», в РФС приняли во внимание обращение армейцев.

«Привет, конюшня. Как дела?» Твиттер «Спартака» после дерби с ЦСКА

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