Даниил Квят: «У меня много предложений, хочу оказаться в «Ф-1» в 2022 году»

Резервный пилот рассказал о работе в новой команде, а также о перспективах возвращения в пелотон в следующем сезоне.

«У меня все отлично, работаю на симуляторе, буду приходить на гонки как запасной гонщик. Я везде, на фабрике и на трассе. Если что-то происходит с основными пилотами, готов сесть на руль в любой момент.

У меня много предложений, их нужно рассматривать спокойно. Я еще хочу оказаться в «Формуле-1» в следующем году, будем работать над предложениями с менеджером. Нужно посмотреть варианты, учесть много факторов – какие команды, какой спрос у серии, какая популярность и так далее», – сообщил Даниил в эфире «Матч ТВ».

Квят выступал за до конца 2020 года, после чего его заменил Юки Цунода. На счету российского гонщика три подиума в «Ф-1».

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Резервист «Ред Булл», кажется, не против врезать Квяту. Но боится идти на ринг – хотя Даниил его с нетерпением ждет

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