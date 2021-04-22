Александр Шлеменко: «Недавно услышал, как слушают чертилу Моргенштерна. Я им объяснил, кто он по жизни»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе в очередной раз раскритиковал рэпера Моргенштерна.

«Я объясню людям, которые не понимают. Если я не скажу свое мнение, если я не скажу, что это чмошное поведение: употреблять наркотики, говорить что сосать – это талант и так далее....

В моей молодости, в моей жизни к такой девушке даже не подходил никто, не дай бог ты с ней будешь целоваться прилюдно – все, понимаешь?

На таких понятиях я рос. Сейчас этот черт поет о том, что это талант. Кому он нахрен нужен? Просто мы напомнили, как старшие товарищи, для молодежи, что это западло и стремно.

Если вы не понимаете, если твоя сестра, твоя дочь считает, поет песенки, что сосать – это талант... Ты что, совсем олень что ли? Кем она вырастет?

Теперь многие задумаются, почешут голову и скажут: «Да, это чертила». Вот я недавно услышал, как слушают этого чертилу, и сказал: «Чертилу выключите, не хочу это слушать», и они это сделали. Я им объяснил, кто он по жизни, но выбор за ними остался.

Ты им даешь альтернативу выбора, которую им вообще не предоставляют. Мы слушаем, скачем, сосала-пересосала, мы красавцы. Вы что, дебилы, что ли? Вы кем будете по жизни?

Вы подумайте. Я скажу одно простое слово, которое, может быть, для многих будет непонятным. Знаете, кто такой вафлер?

Может, молодежь уже не знает. Пусть поищет, поинтересуется. Я рос на таком и не понимаю, почему это уходит из нашей жизни.

Из нас пытаются сделать чертей, реальных чертей. Из наших детей пытаются сделать чертей, неуважаемых», – заявил Шлеменко.

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