Кузнецов и Самсонов опоздали на командное собрание «Вашингтона» и пропустили матч с «Рейнджерс»

Вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не попали в состав «Вашингтона» на матч чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
Россияне были отстранены из-за нарушения дисциплины.
Сообщается, что Кузнецов и Самсонов опоздали на командное собрание «Кэпиталс». По этой причине хоккеисты пропустили матч.
В этом сезоне Кузнецов набрал 29 (9+20) очков при полезности «+7» в 41 игре. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Самсонов сыграл 19 матчей, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 90,2% бросков. Посмотреть статистику вратаря можно здесь.