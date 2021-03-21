Кузнецов и Самсонов опоздали на командное собрание «Вашингтона» и пропустили матч с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Илья Самсонов Хоккей

Вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не попали в состав «Вашингтона» на матч чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Россияне были отстранены из-за нарушения дисциплины.

Сообщается, что Кузнецов и Самсонов опоздали на командное собрание «Кэпиталс». По этой причине хоккеисты пропустили матч.

В этом сезоне Кузнецов набрал 29 (9+20) очков при полезности «+7» в 41 игре. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Самсонов сыграл 19 матчей, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 90,2% бросков. Посмотреть статистику вратаря можно здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья