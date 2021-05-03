Панарин, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном. У «Рейнджерс» осталось 3 матча

Форвард «Рейнджерс» , вероятно, больше не сыграет в текущем регулярном чемпионате .

Россиянин получил травму в матче с (3:6) в результате стычки с форвардом «Кэпиталс» . Панарин заступился за партнера по команде Павла Бучневича, которому игрок «столичных» нанес удар в лицо.

После этого нападающий, до этого сделавший две голевые передачи (40-ю и 41-ю в сезоне), больше на лед не выходил из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер команды Дэвид Куинн после игры дал понять, что травма не является серьезной.

Тем не менее, Панарин может пропустить последние 3 матча команды в сезоне. уже лишились шансов на попадание в плей-офф.

В 42 матчах сезона у форварда 58 (17+41) очков при показателе полезности «+14».