Панарин, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном. У «Рейнджерс» осталось 3 матча

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, вероятно, больше не сыграет в текущем регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин получил травму в матче с «Вашингтоном» (3:6) в результате стычки с форвардом «Кэпиталс» Томом Уилсоном. Панарин заступился за партнера по команде Павла Бучневича, которому игрок «столичных» нанес удар в лицо. 

После этого нападающий, до этого сделавший две голевые передачи (40-ю и 41-ю в сезоне), больше на лед не выходил из-за травмы нижней части тела. 

Главный тренер команды Дэвид Куинн после игры дал понять, что травма не является серьезной. 

Тем не менее, Панарин может пропустить последние 3 матча команды в сезоне. «Рейнджерс» уже лишились шансов на попадание в плей-офф. 

В 42 матчах сезона у форварда 58 (17+41) очков при показателе полезности «+14».

 

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