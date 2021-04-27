🇷🇺 Тамара Тансыккужина победила на чемпионате мира по шашкам. Во время одной из партий со стола убрали флаг России

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Россиянка Тамара Тансыккужина одержала победу на чемпионате мира по шашкам, который проходил в Варшаве.

Тансыккужина обыграла польку Наталью Садовскую в матче, который состоял из девяти раундов.

После девяти раундов счет был равным – 54:54. Победитель определился на тай-брейке: две партии в быстрые шашки и три партии в блиц были сыграны вничью, в четвертой партии в блиц победу одержала россиянка. 

27 апреля по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) организаторы убрали российский флаг со стола во время матча. Садовская в знак солидарности убрала флаг Польши. Президент Федерации шашек Польши позже извинился за инцидент. 

Тансыккужина, защитив титул, стала семикратной чемпионкой мира по шашкам.

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