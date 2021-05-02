Ткачев заработает 150 млн рублей за 2 сезона в «Тракторе» без учета бонусов («Вброс по борту»)

Стали известны финансовые условия контракта форварда Владимира Ткачева с «Трактором».

Срок соглашения рассчитан на два года.

По информации телеграм-канала «Вброс по борту», зарплата игрока составит 150 млн рублей (75 млн рублей за сезон) плюс личные бонусы.

В минувшем сезоне Ткачев выступал за «Локомотив».

Он набрал 28 очков (10+18) в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф на его счету 8 баллов (4+4) в 11 играх.

Ткачев – обладатель Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса». Всего он провел 474 матча в и набрал 224 (104+120) очка.