Уилсон ударил в лицо находившемуся на льду Бучневичу в игре «Рейнджерс» – «Вашингтон», Панарин заступился

В матче чемпионата между и произошла потасовка с участием российских хоккеистов.

Во втором периоде у ворот «Кэпиталс» нападающий атаковал .

Когда Бучневич уже находился на льду, Уилсон нанес ему удар в лицо.

После этого возникла стычка, в которой заступился за Бучневича. В этой потасовке Уилсон уронил Панарина на лед.

В результате хоккеист «Вашингтона» получил 10-минутный дисциплинарный штраф, а Панарин и Бучневич – по две минуты за грубость.

Tom Wilson gets a 10-minute misconduct for punching Buchnevich in the head on the ground and body slamming Panarin pic.twitter.com/fg2HRej8yD