Александра Бойкова: «Как-то во время проката думала, почему наш континент называется Евразия, если самая большая часть – Россия? Должно быть Еросазия»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, о чем думает во время прокатов, а также назвала любимые книги и сериалы.

Программа, с которой очень хотелось бы выступить?

– С новыми программами на сезона-2021/22. А вообще, идей много, но для начала стоит поэкспериментировать с ними в показательных номерах.

Какие мысли во время проката?

– Самые разные. Как-то раз думала, почему наш континент называется Евразия, если самая большая часть – Россия? Должно быть Еросазия.

А так, конечно, концентрируешься на элементах в основном.

Какое самое любимое место в Питере?

– Однозначно Казанский собор – Малая и Большая Конюшенная – Мойка – Миллионная (примерно такой маршрут).

Любимые сериалы?

– «Корона» (первые два сезона), «Пиарщица» и «Ход королевы».

Есть любимая исполнительница/исполнитель?

– Их очень много: Elvira T, The Weeknd, Gruppa Skryptonite, M’dee, Макс Корж, Адель, Lucaveros, Rihanna. Я в восторге от аранжировок LAB.

Топ-3 любимых книг.

– Очень сложно сделать какой-то топ, но я попробую. 1. «Братья Карамазовы». 2. «Обломов». 3. «Война и мир» или «Чистый понедельник».

А любимые стихи или поэты?

– Я безумно ждала этот вопрос, потому что поэзию я еще больше люблю, наверное, чем прозу. Так вот: я обожаю всех акмеистов, но в моем сердечке навсегда – Анна Ахматова, – написала Бойкова в сторис.

Наша фигуристка разбирает на ютубе «Войну и мир» и «Обломова»

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