Промес вернулся в «Спартак»! Онлайн 🙋🏾‍♂️

Полузащитник Куинси Промес вновь стал игроком «Спартака».

Вингер вернулся спустя два с половиной года. В 2018 году «Спартак» продал игрока «Севилье», сумма трансфера тогда неофициально оценивалась в 20-21 миллион евро.

Летом 2019-го Куинси перешел из испанского клуба в «Аякс». Теперь «Спартак» вернул футболиста. Сумма трансфера из «Аякса» – 8,5 миллиона евро, с бонусами она может возрасти до 11 миллионов.

Что еще известно о возвращении Промеса?

Контракт со «Спартаком» будет долгосрочным, ESPN пишет о сроке до лета 2024-го.

Сообщалось, что зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро за год.

Промес вправе покинуть Нидерланды, несмотря на дело о нападении на человека с ножом.

Купив полузащитника, «Спартак» намерен избавиться от Педро Роши.

О варианте с возвращением Промеса хорошо отзывались главный тренер Доменико Тедеско и такие фигуры, как Виктория Лопырева и Денис Глушаков, назвавший своего бывшего партнера по клубу «пупсиком».

Куинси и сам готов живо общаться на русском. Или почти готов. Недавно он подключился к пресс-конференции «Спартака» со словами «фанаты, я люблю тебя».

Помимо русской речи Промеса, болельщики смогут заново оценить его рэп-треки. Это направление Куинси все еще не бросил.