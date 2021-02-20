Промес о возвращении в «Спартак»: «Держу в уме Евро-2020. Хочу снова играть важную роль в команде и регулярно выходить на поле»

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Полузащитник Куинси Промес, о переходе которого из «Аякса» в «Спартак» было объявлено сегодня, поделился мыслями о предстоящих выступлениях за московский клуб.

«Я просто хочу снова играть важную роль в команде и регулярно выходить на поле. Конечно, я держу в уме чемпионат Европы. Меня постоянно вызывали в сборную Нидерландов, я был частью команды, пробившейся на Евро, но только главному тренеру принимать решения по составу.

Я просто должен чувствовать, что готов, осознавать, что вернулся в свой игровой ритм, а моя форма возвращается. У меня нет сомнений по поводу своего места в сборной», – сказал Промес.

В этом сезоне игрок провел за клуб 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно изучить здесь.

Промес вернулся в «Спартак»! Онлайн 🙋🏾‍♂️

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