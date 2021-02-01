Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» за 8,5 млн евро. С бонусами – 11 млн

Полузащитник Куинси Промес возвращается в из «Аякса».

Клуб из Нидерландов объявил о договоренности с москвичами по поводу перехода 29-летнего хавбека.

«Спартак» заплатит «Аяксу» 8,5 миллиона евро. Вместе с бонусами сумма может вырасти до 11 млн.

В 2018 году, когда Промес уходил из «Спартака», его трансфер в «Севилью» оценивался в 20-21 млн евро. Официальной информации на этот счет андалусский клуб тогда не публиковал.

Зарплата Промеса после возвращения в «Спартак», как утверждалось, составит 3,5 млн евро в год плюс бонусы. Контракт будет подписан на 3,5 года.

Промес уже выступал за красно-белых в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» 🔴⚪️



Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением 💥 pic.twitter.com/OJlvHoMhJB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021

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Каким Промес запомнился в Москве?