«Спартак» заплатит за Промеса до 11 млн евро вместе с бонусами. Контракт – на 3,5 года (ESPN)

Полузащитник Куинси Промес близок к переходу в «Спартак» из «Аякса».
За трансфер 29-летнего хавбека московский клуб заплатит 8,5 млн евро. Вместе с бонусами сумма может вырасти до 11 млн, сообщает ESPN.
Промес вылетает в Россию и подпишет контракт с красно-белыми на 3,5 года.
Куинси уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.
В этом сезоне футболист провел 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов. Его полную статистику можно изучить здесь.
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