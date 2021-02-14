«Спартак» заплатит за Промеса до 11 млн евро вместе с бонусами. Контракт – на 3,5 года (ESPN)

Полузащитник Куинси Промес близок к переходу в из .

За трансфер 29-летнего хавбека московский клуб заплатит 8,5 млн евро. Вместе с бонусами сумма может вырасти до 11 млн, сообщает ESPN.

Промес вылетает в Россию и подпишет контракт с красно-белыми на 3,5 года.

Куинси уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов. Его полную статистику можно изучить здесь.

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