Быстров об угрозах после возвращения в «Зенит» из «Спартак»: «Обещали повесить, зарезать. У нас народ – там, где негатив, зло»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал об угрозах, которые получал из-за ухода из «Зенита» в и последующего возвращения в родной клуб.

– Сага Владимира Быстрова с переходами «Зенит» – «Спартак» – «Зенит». Самый неприятный момент – это приезд на Московский вокзал?

– Самый неприятный? Я тогда еще, видимо, и не понимал, что так может быть. Ничего приятного в этом не было. Если бы со мной рядом не было моих друзей, поддержки со стороны, наверное, было бы тяжело, а так я отстранился от этого всего.

Я знал, что моя правда сильней, чем то, что говорят со стороны, поэтому я спокойно это все преодолел.

– Были угрозы физической расправы?

– Конечно, были! Обещали повесить, зарезать, еще чего-то. Ну, у нас народ – там, где негатив, где зло… Чем хуже, короче, тем больше об этом будут говорить.

– Служба безопасности «Зенита» помогала, или своими силами?

– У меня агент был, у меня были знакомые.

– Агент – это ?

– Да. Поэтому я себя чувствовал спокойно. Дали мне охранника на первый месяц, на второй, но в дальнейшем, когда шел…

Я в принципе редко хожу один – либо с друзьями, либо со знакомыми перемещаюсь. Все смелые, когда стоят толпой, что-то кричат в спину, или комментарии оставляют. А как дело доходит до какой-то ситуации – были случаи, когда на Невском иду, вдвоем мы шли, и идут 10 человек со спины и начинают что-то кричать.

– Про Иуду?

– Как обычно, что-то в этом плане. Я зашел в гостиницу, а у меня там, получается, тоже сидело человека три.

– Вышли впятером на улицу?

– Вышли, а те бежать. Десять человек бежали без оглядки! – сказал Быстров.

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