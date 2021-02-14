«Спартак» намерен продать Рошу после покупки Промеса. Бразильца отзаявят в ближайшее время

намерен прекратить сотрудничество с полузащитником Педро Рошей после перехода в клуб хавбека из «Аякса».

В ближайшее время московский клуб отзаявит бразильца, поскольку после трансфера Промеса в составе «Спартака» числятся 9 легионеров, а по регламенту в заявку можно включить только 8 иностранцев.

Приоритетный вариант для «Спартака» – продажа . Вероятно, футболист вернется в Бразилию, где на него есть устойчивый спрос, пишет .

При этом утверждается, что препятствием для продажи игрока может стать его высокая зарплата и долгий срок действующего контракта со «Спартаком» (соглашение истекает летом 2023 года).

Напомним, с апреля 2019 года по декабрь 2020-го Роша выступал за «Крузейро» и «Фламенго» на правах аренды.

Трансферное окно в Бразилии открывается 1 марта, так что у красно-белых есть время для решения вопроса по будущему хавбека.