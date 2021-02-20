Промес прилетел в Москву после возвращения в «Спартак»

сообщил, что полузащитник , перешедший в клуб из , прибыл в Москву.

Пресс-служба московского клуба опубликовала фотографию игрока, подписав ее так: «Фото, которое вы очень ждали! Квинси в Москве 🇷🇺». Также снимок сопровожден хэштегом #АнтохаВернулся.

Промес уже выступал за красно-белых в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

Вингер вернулся в московский клуб спустя два с половиной года. В 2018 году «Спартак» продал игрока «Севилье», сумма трансфера тогда неофициально оценивалась в 20-21 миллион евро.

Летом 2019-го Куинси перешел из испанского клуба в «Аякс». Теперь «Спартак» вернул футболиста, сумма трансфера – 8,5 миллиона евро, с бонусами она может возрасти до 11 миллионов.