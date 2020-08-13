Василий Казарцев: «Для меня извинения после матча «Спартак» – «Сочи» выглядели бы нелогичными. Так система не работает»

Арбитр Василий Казарцев, работавший на скандальном матче «Спартак» – (2:2), поделился мнением о том, стоит ли судьям извинятся за ошибки.

– Как вы согласились на эфир на «Матч ТВ»?

– Не противник интервью. Да, это не стоит делать на эмоциях, по горячим следам.

Это шанс быть услышанным. Правда, иногда то, что ты говоришь, не совпадает с мнением людей, и они сразу начинают думать, что ты врешь.

Благодарен РФС и департаменту судейства, что они предоставили возможность всенародно высказаться, мне нечего было скрывать.

– Я это не разделяю, но многие ждали от вас в эфире извинений.

– Я делаю свою работу на поле, принимаю решения в кратчайшие сроки, а прав я был или нет, решают другие инстанции.

Если кто-то считает, что судья после каждой ошибки должен ходить и извиняться налево и направо... Так система не работает.

Игроки так могут после каждого матча собирать конференции и извиняться: «Тут я отдал неточную передачу, тут я не попал в ворота». Все люди ошибаются.

Для меня извинения после того матча выглядели бы нелогичными. Да, может быть, все ждали, что я начну каяться, кидаться в ноги. Почему?

Я что, бью себя в грудь и говорю, что я прав? Нет. Также я не говорю, что решение было абсолютно неверным. Есть куча ракурсов и повторов эпизода. Кто что захочет, тот то и увидит, – сказал Казарцев.

В августе 2020 года Казарцев прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, а сейчас получает назначения.

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