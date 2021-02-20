Промес взял 24-й номер в «Спартаке». Он играл под ним, когда пришел в клуб в первый раз

Теги Спартак премьер-лига Россия Куинси Промес игровая форма Зелимхан Бакаев Футбол

Вернувшийся в «Спартак» полузащитник Куинси Промес определился с игровым номером.

29-летний хавбек будет выступать за московскую команду под 24-м номером. Этот номер у него изначально был в «Спартаке», когда он в первый раз перешел в клуб в 2014 году.

Со временем вингер взял себе 10-й номер. Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет вернуть ему десятку, несмотря на то, что сейчас она принадлежит Зелимхану Бакаеву, однако эта информация не подтвердилась.

 
 
 
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Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

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