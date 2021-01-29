«Бавария» – короли мира, Неймар не сыграет с «Барсой», Алонсо сбила машина, в Норвегии отменили соревнования по лыжам и биатлону и другие новости

1. «Бавария» вновь на вершине – победа на клубном чемпионате мира и 6-й трофей за последние семь месяцев. Немецкий Танос Флик собрал свою перчатку бесконечности, трофеев у него больше, чем поражений! Левандовски ожидаемо стал лучшим игроком турнира, а вот в гонке бомбардиров поляка опередил ветеран Жиньяк. По «Баварии» остается один вопрос – это реально лучший клуб XXI века?

2. Катастрофа в Норвегии: сначала отменили все соревнования Кубка мира до конца текущего сезона, включая финал КМ по лыжам, а затем и заключительный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Виной всему коронавирус. Международная федерация лыжных видов спорта один из двух отмененных этапов хочет спасти.

3. Неймар из-за травмы пропустит примерно месяц и не сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец в слезах, он пропустил почти половину матчей парижан после своего перехода. И теперь уже «Барсу» видят фаворитом в противостоянии.

4. Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки. У испанца перелом челюсти, но его жизни ничего не угрожает.

5. НХЛ. Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс», «Флорида» забросила 5 шайб «Тампе» и другие результаты.

6. Australian Open. У женщин Потапова в 3-м круге проиграла Серене в двух сетах. Все результаты – здесь.

7. Определены составы сборной России по биатлону на спринт в Словении. У мужчин на старт выйдут Логинов, Бабиков, Елисеев, Латыпов и Халили, за женскую команду выступят Миронова, Павлова, Кайшева и Казакевич.

8. Анастасия Фалеева лишена золота на лыжном чемпионате мира среди молодежи, сбив соперницу из Чехии. По словам россиянки, все получилось неумышленно, но Елена Вяльбе заявила, что наказание справедливо. А вы как считаете?

9. Сборная России стартовала с победы на Шведских играх, обыграв Финляндию, и установила рекорд Евротура по числу побед подряд. Главный болельщик национальной команды Роман Ротенберг очень доволен и горд. Но есть и неприятные новости: 18-летний Хуснутдинов получил травму и выбыл на 4 месяца.

10. НБА. «Бостон» выиграл у «Торонто» и другие результаты.

11. «Челси» пробился в 1/4 финала Кубка Англии, одолев «Барнсли». Жеребьевка подарила лондонцам не самого сильного соперника, а вот «МЮ» и «Ман Сити» повезло не очень.

12. Трансферы. «Зенит» не хочет отпускать Дриусси в аренду в «Ривер» из-за поведения аргентинского клуба. «Реал» готов продать Варана за 50 млн евро и летом хочет подписать Холанда (а с Мбаппе все сложно). Промес прилетит в Москву только на следующей неделе и с «Динамо», скорее всего, «Спартаку» не поможет. Вратарь «Зенита» Васютин перешел в шведский «Юргорден» в аренду с правом выкупа.

13. Аньелли отказался убрать звезду Конте со стадиона «Ювентуса», несмотря на конфликт. Дисквалификаций, к слову, оба избежали.

14. Дерзкая зрительница показала Надалю средний палец во время матча Australian Open. Испанец выиграл и очень повеселился.

15. 19-летний Родион Амиров перейдет в «Торонто» по окончании контракта с «Салаватом».

16. УЕФА признал, что в словах судьи матча «ПСЖ» – «Истанбул» в ЛЧ не было расизма. Кольцеску не накажут.

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