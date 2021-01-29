Защитник «Динамо» Морозов о Шмурнове, Черданцеве и Орлове: «Профессионал не покажет симпатию к команде. Матч смотрят и другие болельщики»

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Защитник «Динамо» Григорий Морозов, выступающий на правах аренды за «Уфу», рассказал об отношении к футбольным комментаторам.

– Часто футбол смотришь?

– Да. А последние несколько лет стал смотреть футбол не как болельщик, а больше как тренер. Стал обращать внимание на структуру игры, задавать себе вопросы по матчу, искать на них ответы.

Многие мне говорят, что я могу стать тренером после завершения карьеры. Думаю, однажды так и произойдет, но надо учиться этому. Я прекрасно понимаю, что быть футболистом – не значит стать хорошим тренером.

– К футбольным комментаторам как относишься?

– Есть профессионалы, которых приятно слушать: Уткин, Розанов, Стогниенко – для меня они мэтры комментаторского цеха. Работа Казанского и Моссаковского мне тоже нравится.

Но когда я слышу, как игру «Динамо» комментирует Шмурнов, я сразу выключаю звук.

– Почему?

– Это невозможно слушать – такие перегибы в сторону другого клуба. Например, когда Орлов комментировал «Зенит» или Черданцев – «Спартак».

Ребята, да, вы открыто говорите о том, что у вас есть любимый клуб, но не забывайте, что трансляцию смотрят и другие болельщики. Настоящий профессионал никогда бы не позволил показать свою симпатию к той или иной команде.

Хочу обратиться к некоторым комментаторам, уверен, многие меня поддержат: «Пожалуйста, не показывайте свое пристрастие к клубу, в вашей профессии нужно быть независимыми».

– Как реагируешь, когда они начинают советовать игрокам, как надо было сыграть?

– Тоже странно. Я бы мог еще понять такие советы от человека, который выиграл Лигу чемпионов или имеет тренерский опыт. Например, когда Слуцкий комментировал матчи, к его советам можно прислушаться, зрителям это интересно.

Приведу в пример еще Марата Сафина, когда он работал на финале US Open. Ты через экран чувствуешь профессионализм человека, следишь за каждой его фразой. Просто слушаешь и наслаждаешься, – сказал Морозов.

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