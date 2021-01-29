«Бавария» показала Флика в образе Таноса: «Перчатка готова»

Ханс-Дитер Флик выиграл шестой трофей в качестве главного тренера «Баварии», победив в финале клубного чемпионата мира.
Американский твиттер «Баварии» опубликовал изображение, на котором немец представлен в образе персонажа комиксов Таноса, собравшего 6 Камней бесконечности для своей перчатки, позволяющей управлять реальностью.
«Перчатка готова», – подписана картинка с Фликом.
The gauntlet is complete. 💎#MiaSanChampi6ons pic.twitter.com/xCMhSzvkwb— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) February 11, 2021
Также мюнхенский клуб выложил изображение со всеми шестью трофеями, завоеванными при Флике.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #MiaSanChampi6ns pic.twitter.com/cheC6XuSI6— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 11, 2021
Теперь «Бавария» официально идеальна: взяли клубный ЧМ, собрали все возможные трофеи за 7 месяцев