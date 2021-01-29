«Бавария» показала Флика в образе Таноса: «Перчатка готова»

Теги Бавария бундеслига Германия чемпионат мира среди клубов Ханс-Дитер Флик Комиксы Футбол

Ханс-Дитер Флик выиграл шестой трофей в качестве главного тренера «Баварии», победив в финале клубного чемпионата мира.

Американский твиттер «Баварии» опубликовал изображение, на котором немец представлен в образе персонажа комиксов Таноса, собравшего 6 Камней бесконечности для своей перчатки, позволяющей управлять реальностью.

«Перчатка готова», – подписана картинка с Фликом.

Также мюнхенский клуб выложил изображение со всеми шестью трофеями, завоеванными при Флике.

Теперь «Бавария» официально идеальна: взяли клубный ЧМ, собрали все возможные трофеи за 7 месяцев

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