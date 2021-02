Зрительница мешала Надалю подавать и показала ему средний палец. Ее вывели со стадиона

Вторая ракетка мира во втором круге обыграл Майкла Ммо – 6:1, 6:4, 6:2.

Когда он подавал на второй сет, женщина на трибунах начала кричать и мешать ему выполнять вторую подачу. Когда судья попросил ее успокоиться, она показала испанцу средний палец.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn